Эксперт оценил заявление премьера Грузии о возможности вступления страны в НАТО

Руководитель Центра проблем глобализации, политолог Александр Чачиа прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Грузии о том, что страна близка к НАТО как никогда.

«В руководстве Грузии полностью созрело решение признать Абхазию Южную Осетию независимыми государствами. Это единственное препятствие, которое не давало возможности до этого ни принять Грузию в НАТО, ни расположить там на двусторонней основе американские военные силы. Сейчас американцы дали директиву грузинскому руководству, что надо определяться. Вступление в НАТО является «голубой мечтой» всех грузинских либералов, в том числе тех, которые находятся у власти», — отметил Чачиа.

Как пояснил эксперт, «мы можем в ближайшее время стать свидетелями этого признания».

«Потом Грузию будут использовать как военный плацдарм. В первую очередь, сроки вступления Грузии в НАТО будут зависить от того, как будут развиваться российско-американские отношения, если в русле конфронтации, то этот процесс США будут максимально стараться ускорить», — заключил Чачиа.