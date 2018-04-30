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Эксперт оценил заявление премьера Грузии о возможности вступления страны в НАТО
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Эксперт оценил заявление премьера Грузии о возможности вступления страны в НАТО 

RT на русском 2 часа назад
Руководитель Центра проблем глобализации, политолог Александр Чачиа прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Грузии о том, что страна близка к НАТО как никогда.
«В руководстве Грузии полностью созрело решение признать Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Это единственное препятствие, которое не давало возможности до этого ни принять Грузию в НАТО, ни расположить там на двусторонней основе американские военные силы. Сейчас американцы дали директиву грузинскому руководству, что надо определяться. Вступление в НАТО является «голубой мечтой» всех грузинских либералов, в том числе тех, которые находятся у власти», — отметил Чачиа.
Как пояснил эксперт, «мы можем в ближайшее время стать свидетелями этого признания».
«Потом Грузию будут использовать как военный плацдарм. В первую очередь, сроки вступления Грузии в НАТО будут зависить от того, как будут развиваться российско-американские отношения, если в русле конфронтации, то этот процесс США будут максимально стараться ускорить», — заключил Чачиа.
Ранее грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что отношения Грузии и НАТО никогда не были такими близкими, как в настоящий момент. Также Квирикашвили подчеркнул, что у Грузии есть «все инструменты для подготовки к членству в НАТО».
RT на русском: последние новости
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