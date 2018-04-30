Глава МИД Эстонии: с Россией нужно говорить с позиции силы

Глава эстонского МИД дал интервью, в котором пообещал, что его страна будет разговаривать с Россией «с позиции силы». Среди других тем, поднятых в интервью — расширение НАТО , инцидент в Солсбери и кибератаки, что является для Таллина особенно болезненной темой.

Глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что Таллин будет выстраивать отношения с Москвой с позиции силы. Об этом он сказал в интервью Sydney Morning Herald. Миксер, в частности, обвинил Россию в участии в военной операции на Украине

«Мы видели, как Россия начала две военные операции против своих соседей за последние 10 лет: в 2008 — против Грузии и совсем недавно против Украины. Это довольно пугающий пример, если задуматься. В Европе 21-го века вы видите страну, которая использует военную силу для достижения политических целей», — заявил эстонский министр.

По его словам, с Россией необходимо выстраивать диалог с позиции силы.

«Когда вы говорите с таким лидером, как [президент России Владимир Путин], а нам необходимо вести диалог с Россией, то нужно говорить с позиции силы, единства и решимости.

Потому что любой признак нерешительности воспринимается Кремлем как слабость, которую можно использовать», — добавил Миксер. Он подчеркнул, что в этих условиях необходимо сохранять «осведомленность о ситуации».

В интервью Миксер также поднял тему расширения НАТО. Россия традиционно выступает против расширения Альянса, о чем отечественные дипломаты и политики неоднократно заявляли публично. Позиция Москвы заключается в том, что европейская безопасность должна быть единой от Лиссабона до Владивостока , а создание разделительных линий на континенте недопустимо. В вопросе главе эстонского МИД издание отмечает, что для Москвы расширение НАТО воспринимается как провокация. Однако Миксер не согласился с этим, заявив, что «действия НАТО не приводят к эскалации и нацелены на сохранение мира».

Еще одна тема, поднятая в интервью — инцидент в Солсбери. По словам министра иностранных дел Эстонии, у него нет сомнений в том, что Россия причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергей Скрипаль и его дочери Юлии веществом А234. «Каждый день придумывается новая версия и ситуация становится более запутанной. Это так часто происходит, что трудно поверить в случайность», — заключил он.

В качестве подтверждения этой позиции издание вспоминает произошедшую в 2007 году кибератаку на Эстонию, в которой правительство страны также обвиняет Россию.

Веб-сайты правительственных учреждений Эстонии и другие эстонские сайты подвергались хакерским атакам после того, как власти страны в канун 9 мая решили начать работы по эксгумации останков советских воинов, захороненных у монумента Воину-освободителю в центре Таллина, а также перенести сам памятник. Атакам, в частности, подверглись сайты президента, правительства, парламента, МИД, полиции и других ведомств, а также правящей на тот момент Реформистской партии.

Хотя причастность России к тем атакам так и не была доказана, Эстония призывала ЕС ввести санкции против России, а Минобороны страны пыталось инициировать реформу в НАТО — Эстония надеялась, что Альянс будет трактовать кибератаки на страну НАТО как военную акцию, которая должна получить военный ответ.

Чтобы бороться с кибератаками в будущем, в Таллине был создан Центр киберзащиты, который уже в 2008 году получил аттестацию при НАТО.

23 апреля этого года в Эстонии начались международные киберучения Locked Shields («Закрытые щиты»), в которых приняли участие почти тысяча человек из 30 стран мира.

«Учения Locked Shields пройдут с 23 по 27 апреля, в них примут участие почти 1 тысяча человек из 30 стран. Учения проводятся с целью предложить возможности тренировки специалистам в области защиты информационных систем и критической инфраструктуры от кибератак», — сообщается в заявлении Центра.

Согласно сценарию учений, в вымышленной стране «Берилия» происходит ухудшение ситуации в области безопасности: на страну производятся «враждебные действия» и кибератаки против гражданского интернет-провайдера и военной авиабазы. Атаки вызывают сбои в работе электросети, сетях общественной безопасности и других важных элементах инфраструктуры.