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Макрон рассказал Путину о поездке в США
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Макрон рассказал Путину о поездке в США 

RT на русском 1 час назад
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.
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Как сообщается на сайте Кремля, в ходе разговора лидеры обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном. Кроме того, Макрон рассказал об итогах своего визита в США.
«Макрон проинформировал об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Президенты России и Франции высказались за сохранение Плана и его неукоснительное выполнение», — говорится в сообщении.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил Макрону, что сделка по иранской ядерной программе «не подлежит обсуждению».
RT на русском: последние новости
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