Норвежец попытался уплыть с Украины в Румынию на бочках

Украинские пограничники в Одесской области задержали гражданина Норвегии , который пытался пытался переплыть на бочках украинско-румынскую границу по реке Дунай. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По словам задержанного, он хотел попасть через Румынию и другие страны Евросоюза в Африку. При проверке документов выяснилось, что норвежец нарушил сроки пребывания на Украине . При нем нашли 128 таблеток с «наркотическим веществом», шесть гаджетов и бижутерию. На норвежца составили протокол о незаконном пересечении границы и нарушении миграционных правил Украины, дело рассмотрят в суде.