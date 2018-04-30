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Норвежец попытался уплыть с Украины в Румынию на бочках
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Норвежец попытался уплыть с Украины в Румынию на бочках 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские пограничники в Одесской области задержали гражданина Норвегии, который пытался пытался переплыть на бочках украинско-румынскую границу по реке Дунай. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
По словам задержанного, он хотел попасть через Румынию и другие страны Евросоюза в Африку.
При проверке документов выяснилось, что норвежец нарушил сроки пребывания на Украине. При нем нашли 128 таблеток с «наркотическим веществом», шесть гаджетов и бижутерию.
На норвежца составили протокол о незаконном пересечении границы и нарушении миграционных правил Украины, дело рассмотрят в суде.
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Комментарии1  Ещё 5 источников 
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