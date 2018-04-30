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Австралийский ученый решился на эвтаназию
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Старейший австралийский ученый решил прибегнуть к эвтаназии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ABC
Самый пожилой ученый Австралии — 104-летний Дэвид Гудолл — пройдет в Швейцарии процедуру эвтаназии. Об этом сообщает издание The Australian.
Дело в том, что в австралийском штате Виктория эвтаназия легализована лишь для неизлечимо больных людей. Гудолл не страдает неизлечимой болезнью, но не хочет жить из-за многочисленных недугов, которые сильно повлияли на качество его жизни.
На просьбу ученого об эвтаназии откликнулись в швейцарском Базеле. Активисты собрали для поездки Гудолла 15 тысяч долларов. Уже в мае он должен пройти процедуру.
Гудолл является специалистом в геоботанике и экологической статистике. Он занимает должность профессора в Университете имени Эдит Коуэн в Перте. Два года назад решение руководителей университета отправить ученого в отставку вызвало международный резонанс и было пересмотрено под давлением коллег Гудолла во всем мире, передает РИА Новости.
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