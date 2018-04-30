Австралийский ученый решился на эвтаназию

Старейший австралийский ученый решил прибегнуть к эвтаназии

Дело в том, что в австралийском штате Виктория эвтаназия легализована лишь для неизлечимо больных людей. Гудолл не страдает неизлечимой болезнью, но не хочет жить из-за многочисленных недугов, которые сильно повлияли на качество его жизни.

На просьбу ученого об эвтаназии откликнулись в швейцарском Базеле. Активисты собрали для поездки Гудолла 15 тысяч долларов. Уже в мае он должен пройти процедуру.