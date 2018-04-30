В результате взрывов в Кабуле погибли 9 журналистов

СМИ: В результате взрывов в Кабуле погибли девять журналистов

Девять погибших в результате взрывов в Кабуле были сотрудниками СМИ. Об этом сообщает 1TV.

Как отмечается, журналисты прибыли на место первого взрыва для подготовки материалов, когда произошёл второй взрыв.

Кроме того, семь журналистов получили ранения.

Утром 30 апреля в Кабуле произошла серия взрывов, в результате погибли по меньшей мере 29 человек, 49 пострадали.