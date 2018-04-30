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В результате взрывов в Кабуле погибли 9 журналистов
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СМИ: В результате взрывов в Кабуле погибли девять журналистов 

RT на русском 36 минут назад
Фото: Reuters
Девять погибших в результате взрывов в Кабуле были сотрудниками СМИ. Об этом сообщает 1TV.
Как отмечается, журналисты прибыли на место первого взрыва для подготовки материалов, когда произошёл второй взрыв.
Кроме того, семь журналистов получили ранения.
Утром 30 апреля в Кабуле произошла серия взрывов, в результате погибли по меньшей мере 29 человек, 49 пострадали.
Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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