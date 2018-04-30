НАТО «поманило» Грузию Россией

Помощник генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии Тачан Ильдем в понедельник в Тбилиси пообещал Грузии поддержку Североатлантического альянса в ответ на «действия России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Выступая на двухдневном форуме «НАТО-Грузия», который открылся 30 апреля, он заявил, что привез «ясный сигнал», суть которого состоит в том, что Альянс «поддерживает стремление Грузии в НАТО».

«Больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО, — сказал он. — Важна роль Грузии в обеспечении безопасности Черного моря. В ответ на действия России мы усиливаем присутствие НАТО в этом регионе, в том числе в Грузии».

В последнее время наблюдается активизация прибытия натовских кораблей в грузинские порты на совместные учения с грузинскими военными. Со своей стороны, выступая на форуме, премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что в его стране в связи с приближающимся саммитом НАТО в Брюсселе ожидают, что там будет отмечен прогресс Грузии как в плане сближения с Североатлантическим альянсом, так и по демократическим реформам в самой Грузии.

Глава правительства Грузии высказал надежду на то, что саммит НАТО примет решения, которые «еще больше усилят возможности практического сотрудничества между Тбилиси и НАТО». Премьер назвал сотрудничество НАТО и Грузии в последнее время «беспрецедентно активным и динамичным», напомнив о том, что его страна эффективно задействована в миссии НАТО в Афганистане.

Грузия представлена в Афганистане самым значительным контингентом среди государств, не входящих в этот блок, более 30 грузинских солдат и офицеров погибли в этой миссии. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили на этом же форуме отметил, что его страна «крайне озабочена» нынешней политикой России, в связи с чем призвал НАТО усиливать свой восточный фланг.

В понедельник грузинский офис американского Национального-демократического института опубликовал данные нового опроса, по которым интеграцию в НАТО поддерживают 65% грузин. Кроме этого, согласно опросу, 30% граждан Грузии считают, что лучше всего их безопасность обеспечат США, а 13% видят гарантами безопасности Грузии Россию.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на этой же конференции сказал, что «президент США Дональд Трамп поддерживают декларацию Бухарестского саммита НАТО-2008 и призывает страны-члены НАТО выполнить взятые на себя тогда обязательства». Тогда Грузии и Украине было обещано членство в НАТО без указания точных сроков вступления. Он назвал Грузию «сильным партнером» и сообщил, что новый глава Госдепа Майк Помпео «подчеркнуто поддерживает Грузию на пути в НАТО и Евросоюз». Уэсс Митчелл также заявил, что «США осуждают оккупацию Россией территории Грузии».