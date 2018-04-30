Киевлян «напугала» советская атрибутика

В центре Киева в ночь на 30 апреля вернули обстановку советских времен, в частности, развернули красные флаги и развесили транспаранты "Слава Великому Октябрю!".

Атрибутика оказалась декорацией к фильму "Птах душі" о поэте и диссиденте Василии Стусе. Устанавливать декорации на Крещатике стали еще накануне вечером.

Это крайне удивило проходивших мимо людей. Часть пользователей предположила, что декорации — это часть украшения к Первомаю.

Кто-то вспомнил про политику декоммунизации, которую активно проводят украинские власти.

Однако большинство киевлян отреагировали на декорации с юмором.