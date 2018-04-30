В Сирии опровергли сообщение об ударе под Алеппо

СМИ: командир шиитских отрядов опроверг сообщение о ракетном ударе по базе под Алеппо

База проиранских формирований "Фатимиюн" в окрестностях города Алеппо на севере Сирии не подвергалась ракетным ударам в ночь на понедельник. Об этом сообщил телеканалу Al Mayadeen командир шиитских бойцов, сражающихся на стороне сирийской армии.

По его словам, "военный объект не поврежден, потерь среди личного состава нет".

Ранее телеканал Sky News Arabia передал, что в ходе ракетной атаки на военные позиции сирийской армии в окрестностях Хамы и Алеппо нанесены удары по проиранским вооруженным отрядам, воюющим на стороне Дамаска . По информации телеканала, был атакован военный аэродром под Алеппо, где находится база шиитских бойцов.

По данным Sky News Arabia, атаке подвергся также район дислокации 47-й моторизированной бригады в 10 км к западу от Хамы (220 км от Дамаска), где находится лагерь проиранских сил. По сведениям телеканала, погибли 26 человек, большинство из них — шиитские бойцы.