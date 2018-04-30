Премьер Грузии: страна близка к НАТО как никогда

Премьер Грузии заявил, что страна близка к НАТО как никогда

Отношения Грузии НАТО никогда не были такими близкими, как сейчас. Такое мнение выразил грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили в ходе выступления на форуме народной дипломатии НАТО-Грузия. «Хочу отметить, что, с точки зрения практического сотрудничества и политического диалога, таких динамичных и насыщенных отношений с альянсом, как в последние годы и особенно в прошлом году, не было никогда. Мы подтвердили, что являемся надёжным и достойным партнёром альянса», — цитирует его РИА Новости. Квирикашвили подчеркнул, что у Грузии есть «все инструменты для подготовки к членству в НАТО». «Следовательно, со стороны НАТО есть твёрдое признание прогресса, достигнутого Грузией в направлении осуществления демократических реформ, модернизации Вооружённых сил и оборонных институтов», — добавил премьер. Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает поддержки от членов альянса в связи с вступлением Грузии в организацию.