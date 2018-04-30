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Премьер Грузии: страна близка к НАТО как никогда
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Премьер Грузии заявил, что страна близка к НАТО как никогда 

RT на русском 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Отношения Грузии и НАТО никогда не были такими близкими, как сейчас. Такое мнение выразил грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили в ходе выступления на форуме народной дипломатии НАТО-Грузия.
«Хочу отметить, что, с точки зрения практического сотрудничества и политического диалога, таких динамичных и насыщенных отношений с альянсом, как в последние годы и особенно в прошлом году, не было никогда. Мы подтвердили, что являемся надёжным и достойным партнёром альянса», — цитирует его РИА Новости.
Квирикашвили подчеркнул, что у Грузии есть «все инструменты для подготовки к членству в НАТО».
«Следовательно, со стороны НАТО есть твёрдое признание прогресса, достигнутого Грузией в направлении осуществления демократических реформ, модернизации Вооружённых сил и оборонных институтов», — добавил премьер.
Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает поддержки от членов альянса в связи с вступлением Грузии в организацию.
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