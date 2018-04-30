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Названа возможную дату саммита США и двух Корей
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СМИ назвали возможную дату саммита КНДР, США и Южной Кореи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Южная Корея готовится к проведению в июне-июле этого года трехстороннего саммита с США и КНДР, сообщает в понедельник южнокорейская газета "Мунхва ильбо".
"Прорабатывается возможность проведения в июне-июле переговоров на высшем уровне между Югом-Севером и США, тогда как созыв в мае американо-северокорейского саммита в реальности уже подтвержден", — пишет газета.
По ее словам, если все пойдет гладко, то в течение этого года могут быть нормализованы отношения между Северной Кореей и Японией и возобновлены шестисторонние переговоры о выполнении "дорожной карты" денуклеаризации Корейского полуострова.
В пограничном пункте переговоров Пханмунджом 27 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместную декларацию о денуклеаризации и налаживанию межкореских отношений. Теперь ожидается проведение встречи Ким Чен Ына и Трампа.
Шестисторонние переговоры с участием России, США, Китая, КНДР, Японии и Южной Кореи велись с 2003 по 2009 годы, пока не зашли в тупик из-за выдвижения некоторыми партнерами Пхеньяна условий, не имеющих прямого отношения к денуклеаризиации.
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