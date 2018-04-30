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КНДР решила перевести часы на южнокорейское время 5 мая
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КНДР решила перевести часы на южнокорейское время 5 мая 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Парламент КНДР принял решение с 5 мая перейти в один часовой пояс с Южной Кореей. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на ЦТАК.
Лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином заявил, что Пхеньян переведет стрелки часов на 30 минут вперед. Таким образом, оба государства будут жить в одном часовом поясе.
По словам Ким Чен Ына, это решение является «первым практическим шагом на пути к национальному примирению и единству».
Ранее лидеры Северной и Южной Кореи договорились положить конец Корейской войне в этом году.
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