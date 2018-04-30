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Глава МИД КНР посетит Северную Корею
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Глава МИД КНР посетит Северную Корею 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: Российская Газета
Глава МИД КНР на этой неделе посетит КНДР. Во внешнеполитическом ведомстве Китая подчеркнули, что Ван И принял приглашение приглашению своего северокорейского коллеги Ли Ён Хо. Визит министра иностранных дел в Пхеньян продлится два, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап.
Напомним, 27 апреля в пограничном Пханмунджоме президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Переговоры продолжались несколько часов. В итоге была принята декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.
Ну а сейчас официальные лица США и Северной Кореи ведут подготовку к личной встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Представители двух стран пытаются выбрать место для исторического саммита. По предварительной информации, американцы и северокорейцы уже отвергли несколько вариантов. В фаворитах пока Женева.
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