Глава МИД Эстонии рассказал, как противостоять РФ

Глава МИД Эстонии рассказал, как противостоять России

Миксер выдвинул ряд обвинений в адрес Москвы , в частности, утверждая, что Россия якобы вовлечена в военную операцию на Украине

"Мы видели, как Россия начала две военных операции против своих соседей в течение десяти лет: в 2008 году против Грузии и совсем недавно против Украины. Если задуматься, то это очень пугающий пример. В Европе XXI века вы наблюдаете страну, которая использует армию для достижения своих политических целей без особых колебаний", — отметил чиновник.

Глава эстонской дипломатии добавил, что с Россией "необходимо общаться с позиции силы".

"Когда вы говорите с таким лидером (президентом России. — Прим. ред.), а, очевидно, нам необходимо говорить с Россией, нужно делать это с позиции силы, единства и решимости. Потому что любой признак колебания растолкуется Кремлем как слабость, которой следует воспользоваться", — сообщил министр.

Издание отмечает, что Москва расценивает военные учения НАТО у российских границ и размещение войск альянса на восточном фланге как провокацию. Однако глава МИД Эстонии выразил мнение, что "действия НАТО не приводят к эскалации и нацелены на сохранение мира".

Помимо этого, Миксер усомнился в непричастности России к инциденту в Солсбери, где веществом А234 были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что этому имеет отношение российское государство, Москва это категорически отрицает.

"Каждый день придумывается новая версия и ситуация становится более запутанной. Это так часто происходит, что трудно поверить в случайность", — заключил он.

Издание также вспоминает, что в 2007 году Эстония подверглась кибератаке, ответственность за которую "может лежать на России".