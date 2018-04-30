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Скандальный главврач покидает Белый дом
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Скандальный главврач покидает Белый дом 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Главный врач Белого дома Ронни Джексон намерен покинуть свою должность, сообщают источники в администрации США.
Джексона может заменить офицер ВМС США Шон Конли. Конли исполняет обязанности главврача Белого дома с тех пор, как американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джексона на пост главы министерства по делам ветеранов, передает RT со ссылкой на Politico.
Напомним, Джексон снял свою кандидатуру на фоне выдвинутых обвинений. СМИ утверждали, что он пил алкоголь на рабочем месте и пьяным пытался вломиться в комнату своей коллеги. Кроме того, его обвиняли в служебных злоупотреблениях.
Позднее Трамп сообщил, что обвинения против главврача Белого дома не подтвердились.
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