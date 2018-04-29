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На Украине неизвестные избили соратника Саакашвили
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На Украине неизвестные избили соратника Саакашвили 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В украинском городе Кременчуг неизвестные избили сторонника экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвилиа и члена его партии Олега Филипаса.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу полиции.
Отмечается, что злоумышленники ворвались в частный дом, где находился соратник Саакашвили, нанесли ему многочисленные удары, а потом скрылись в неизвестном направлении.
Мужчина был госпитализирован с перелом голени, двух предплечий и многочисленными ранами головы и туловища.
В настоящий момент полиция разыскивает нападавших.
Ранее сторонники Саакашвили организовали митинг, на котором потребовали импичмента украинского президента Петра Порошенко.
Политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против Порошенко.
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