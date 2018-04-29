На Украине неизвестные избили соратника Саакашвили

В украинском городе Кременчуг неизвестные избили сторонника экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвилиа и члена его партии Олега Филипаса.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что злоумышленники ворвались в частный дом, где находился соратник Саакашвили, нанесли ему многочисленные удары, а потом скрылись в неизвестном направлении.

Мужчина был госпитализирован с перелом голени, двух предплечий и многочисленными ранами головы и туловища.

В настоящий момент полиция разыскивает нападавших.

Ранее сторонники Саакашвили организовали митинг, на котором потребовали импичмента украинского президента Петра Порошенко