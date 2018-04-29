Иран отказался обсуждать ядерное соглашение

AFP: Роухани заявил о неприемлемости нового шестистороннего обсуждения ядерного соглашения

Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе, заключенный Ираном в 2015 году с шестью державами, не подлежит обсуждению.

Об этом, как сообщило агентство AFP, президент Ирана Хасан Роухани заявил в телефонном разговоре в воскресенье с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Соглашение по ядерной программе не может быть предметом переговоров", — считает Роухани.

Он подчеркнул, что Иран "не согласится ни с какими новыми ограничениями, выходящими за пределы его обязательств".

Подход Франции

Как сообщили в администрации французского президента, во время продолжавшегося более часа разговора Макрон отметил, что Франция "желает сохранения договоренностей, достигнутых в 2015 году, и открытия переговоров по трем дополнительным темам — контроль над ядерной деятельностью после 2025 года, баллистическая программа Ирана и важнейшие региональные кризисы".

По словам представителей Елисейского дворца, Макрон и Роухани условились в воскресенье "работать в ближайшие недели над сохранением содержания договора 2015 года во всех его частях, а также по ситуации в Йемене и в Сирии ". Собеседники договорились также, что советники и министры будут находиться по этим вопросам "в контакте с постоянными членами Совета Безопасности ООН , европейскими и региональными партнерами".

Согласно французской администрации, Макрон отметил, что "Франция останется в рамках соглашения 2015 года и будет работать над продвижением в трех указанных областях". Как подчеркнул французский лидер, "необходимо избежать любой эскалации в регионе".

Позиция США

Президент США Дональд Трамп , напомнило французское агентство, "должен объявить 12 мая, выходят ли США из ядерного соглашения, чтобы вновь ввести односторонние американские санкции против Ирана, приостановленные после вступления договора в силу".

На минувшей неделе в Вашингтоне, указало AFP , Макрон сделал ряд предложений американскому коллеге, чтобы сохранить договоренности 2015 года, которые могли бы послужить одной из четырех основ нового текста. Другими составляющими нового документа, по мнению Парижа, должны стать ограничения ядерной деятельности после истечения в 2025 году некоторых положений действующего соглашения, а также баллистическая программа Тегерана и его роль в регионе.

"Иранские представители, — напомнило AFP, — отвергли в последние дни идею любых новых переговоров по этим вопросам, равно как любых будущих ограничений ядерной программы Тегерана".