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В Армении пойман россиянин с украинским паспортом
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В Армении пойман россиянин с украинским паспортом 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Гражданин РФ, предположительно участвовавший в боевых действиях в Сирии в составе одной из террористических группировок, арестован в Ереване с поддельным украинским паспортом, сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности.
В ведомстве отметили, что мужчина был задержан еще в феврале, но информация об этом была распространена 29 апреля.
"Сотрудниками СНБ Армении задержан гражданин России, житель Махачкалы Сулеймангаджи Багадганджиев, прибывший в Ереван транзитом из Кении. В ходе следствия получены сведения о его вербовке одной из международных террористических организаций и участии в боевых действиях в Сирии", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По данным пресс-центра, мужчина пересек границу Армении, предъявив фальшивый паспорт гражданина Украины с биометрическими данными другого человека.
Ему предъявлено обвинения по статьям "подделка документов" и "незаконное пересечение госграницы", отмечается в сообщении. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
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