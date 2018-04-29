В Армении пойман россиянин с украинским паспортом

Гражданин РФ , предположительно участвовавший в боевых действиях в Сирии в составе одной из террористических группировок, арестован в Ереване с поддельным украинским паспортом, сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности.

В ведомстве отметили, что мужчина был задержан еще в феврале, но информация об этом была распространена 29 апреля.

"Сотрудниками СНБ Армении задержан гражданин России, житель Махачкалы Сулеймангаджи Багадганджиев, прибывший в Ереван транзитом из Кении. В ходе следствия получены сведения о его вербовке одной из международных террористических организаций и участии в боевых действиях в Сирии", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным пресс-центра, мужчина пересек границу Армении, предъявив фальшивый паспорт гражданина Украины с биометрическими данными другого человека.

Ему предъявлено обвинения по статьям "подделка документов" и "незаконное пересечение госграницы", отмечается в сообщении. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.