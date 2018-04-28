В Совфеде заявили, что все фракции парламента Армении хотят сохранить отношения с Россией

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Представители всех четырех фракций парламента Армении заявляют о готовности продолжать партнерские отношения с Россией вне зависимости от дальнейшего развития политической ситуации в стране. Об этом заявил ТАСС в субботу зампред комитета Совета Федерации по международным делам Рафаил Зинуров, который находится в Ереване в составе российской парламентской делегации.

"Нас радует, что представители всех четырех фракций заявляют, что намерены также сотрудничать с Россией, несмотря на то, как будут развиваться события дальше. Они заявляют, что прекрасно понимают, что мы являемся их самым надежным партнером. Они так и говорят: «Мы во враждебном окружении», — сказал Зинуров по итогам ряда встреч с парламентариями и фракциями Национального собрания (парламента) Республики Армения.

Сенатор рассказал, что российские парламентарии приехали в Ереван, так как обеспокоены за судьбу Армении. «Мы приехали не для того, чтобы давать рекомендации. Мы очень переживаем за наших соседей, тем более что Россия и Армения сейчас связаны тесными узами», — сказал Зинуров.

Он сообщил, что российская делегация в настоящее время встречается со всеми четырьмя фракциями армянского парламента, а также не исключил встречу с лидером оппозиции Армении Николом Пашиняном. «Пока этот вопрос не решен. Он [Пашинян] выразил желание встретиться, куда-то к себе зовет. Но наш посол сказал, что встреча возможна только в посольстве России», — сказал зампред международного комитета Совфеда.

По его словам, Пашинян со своими соратниками ездит сейчас по городам Армении и призывает людей массово приезжать в Ереван и поддерживать акции протеста. «Пока, по имеющейся у нас информации, у него это не очень получается. Но завтра-послезавтра Пашинян с соратниками намерен выводить людей на улицы, чтобы оказывать давление на парламент», — сказал сенатор, добавив, что выборы премьер-министра в парламенте назначены на 12:00 1 мая.