Умер экс-президент Боливии Луис Гарсиа Меса

Генерал Луис Гарсиа Меса Техада, возглавивший Боливию в результате военного переворота в 1980 году и установивший там режим военной диктатуры, скончался в воскресенье в возрасте 88 лет. Об этом сообщила газета La Razon.

По ее информации, Меса умер на рассвете в больнице Коссмил-де-ла-Пас. Как сообщили изданию медики, накануне он перенес три инфаркта. Родственники покойного пока не решили, где и когда пройдут его похороны.