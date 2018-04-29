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Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
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Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия 

Вести.Ru 4 часа назад
Житель города Де-Мойн, расположенного в штате Айова, разместил в сети необычные кадры, сделанные им в минувший четверг, 26 апреля, из окна собственного дома.
Мужчина снял на видео гигантскую надувшую утку, которая катилась по улице, то и дело натыкаясь на столбы и прочие препятствия.
Водители, повстречавшие "птицу" на дороге, достаточно спокойно разъезжались с ней, после чего продолжали движение.
Как сообщают СМИ, виновником побега утки стал сильный ветер, сорвавший ее с площадки, где должно было проходить благотворительное мероприятие.
Известно, что настоящее время "беглянку" поймали и вернули на место, усилив систему креплений.
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