Порошенко сменил формат операции в Донбассе

Порошенко сменил формат украинской операции в Донбассе

С понедельника, 30 апреля, украинская силовая операция в Донбассе будет именоваться как Операция Объединенных Сил. Также изменится ее формат, который усилит роль ВСУ. Об этом сообщил ТАСС.

Уточняется, что так называемая ООС была предусмотрена законом о реинтеграции Донбасса. Она заменит «АТО», которая была введена властями Украины в 2014 году.

По словам главы Украины Петра Порошенко, новый формат необходим в связи с «резким ростом угрозы на востоке».

"Сегодня это кардинально меняет организацию управления военной структурой, у ВСУ появляются дополнительные полномочия на реагирование на агрессию" — Петр Порошенко.

Командующим ООС был назначен генерал-лейтенант Сергей Наев . Порошенко отметил, что перед новым командующим были поставлены задачи по укреплению ВСУ настолько, чтобы те «были способны освободить оккупированные территории».

Как отметил Наев, ключевая особенность ООС заключается в том, что это — военная операция. В частности, действия ООС позволят ВСУ иметь более глобальную стратегию решений.