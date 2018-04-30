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Порошенко сменил формат операции в Донбассе
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Порошенко сменил формат украинской операции в Донбассе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
С понедельника, 30 апреля, украинская силовая операция в Донбассе будет именоваться как Операция Объединенных Сил. Также изменится ее формат, который усилит роль ВСУ. Об этом сообщил ТАСС.
Уточняется, что так называемая ООС была предусмотрена законом о реинтеграции Донбасса. Она заменит «АТО», которая была введена властями Украины в 2014 году.
По словам главы Украины Петра Порошенко, новый формат необходим в связи с «резким ростом угрозы на востоке».
"Сегодня это кардинально меняет организацию управления военной структурой, у ВСУ появляются дополнительные полномочия на реагирование на агрессию" — Петр Порошенко.
Командующим ООС был назначен генерал-лейтенант Сергей Наев. Порошенко отметил, что перед новым командующим были поставлены задачи по укреплению ВСУ настолько, чтобы те «были способны освободить оккупированные территории».
Как отметил Наев, ключевая особенность ООС заключается в том, что это — военная операция. В частности, действия ООС позволят ВСУ иметь более глобальную стратегию решений.
Ранее Порошенко рассказал о «возрождении» украинской армии. В качестве доказательств он привел успехи украинских десантников во время учений в Польше.
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