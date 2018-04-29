Порошенко рассказал о победе над большевиками в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере рассказал о победе украинского движения на флоте в 1918 году.
"29 апреля 1918 года над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-жёлтый флаг. Провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму", — написал Порошенко.
К сообщению он также прикрепил изображение броненосца под украинским флагом.
29 квітня 1918 року над більшістю кораблів Чорноморського флоту у Севастополі замайорів синьо-жовтий стяг.
Проголошення створення ВМС України остаточно зафіксувало перемогу українського руху на флоті, а дії українського війська призвели до падіння більшовицького режиму в Криму. pic.twitter.com/SYTNSdASr8— Петро Порошенко (@poroshenko) 29 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, по данным соцопроса, лидирует в президентском рейтинге на Украине.