Порошенко рассказал о победе над большевиками в Крыму

29 квітня 1918 року над більшістю кораблів Чорноморського флоту у Севастополі замайорів синьо-жовтий стяг.



Проголошення створення ВМС України остаточно зафіксувало перемогу українського руху на флоті, а дії українського війська призвели до падіння більшовицького режиму в Криму. pic.twitter.com/SYTNSdASr8— Петро Порошенко (@poroshenko) 29 апреля 2018 г.