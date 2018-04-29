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Помпео рассказал о целях встречи с Ким Чен Ыном
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Помпео рассказал о целях встречи с Ким Чен Ыном 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что целью его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном было обсуждение механизма для денуклеаризации КНДР.
"У меня было задание — заложить основу для встречи президента Трампа с Ким Чен Ыном. Мы хотели убедиться, что мы понимаем, что северокорейцы и Ким Чен Ын готовы обсуждать вещи, которые имеют наибольшее значение", — сказал он в интервью телеканалу ABC.
Помпео отметил, что его заданием было обсудить с Ким Чен Ыном американских граждан, содержащихся под стражей в Северной Корее, и "проверяемый механизм денуклеаризации".
"Мы знаем историю. Наши глаза широко открыты, мы будем вести переговоры совсем другим образом, чем это было до этого. Мы обяжем предпринять необратимые шаги, которые продемонстрируют, что денуклеаризация будет достигнута. Мы не примем слова и обещания, мы будем смотреть за шагами и действиями. До этих пор мы будем сохранять кампанию по оказанию давления", — добавил он.
Ранее госсекретарь США провел личную встречу с северокорейским лидером. Помпео заявил, что Ким Чен Ын серьезно настроен на переговоры.
В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
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