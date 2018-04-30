Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном в «Доме мира»

Президент США Дональд Трамп продолжает обсуждать в микроблоге Twitter свои взаимоотношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном . На этот раз хозяин Овального кабинета решил поговорить со своими подписчиками о том, где было бы уместнее всего провести переговоры с главой КНДР . Ранее в Белом доме сообщили, что историческая встреча может состояться в течение ближайших трех, максимум — четырех недель.

По мнению Трампа, ее можно было бы организовать в погранпункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове — то есть как раз там, где недавно состоялось знаковая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и его северокорейского коллеги, которую все наблюдатели признали на редкость успешной.

"Рассматриваются различные страны, но разве не будет самым подходящим, знаковым и надежным местом Дом мира на границе Северной и Южной Корей?" — написал республиканец. При этом он поспешил уточнить, что «просто спрашивает» — официально решение пока не объявлено.