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Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном в «Доме мира»
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Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном в «Доме мира» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Президент США Дональд Трамп продолжает обсуждать в микроблоге Twitter свои взаимоотношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. На этот раз хозяин Овального кабинета решил поговорить со своими подписчиками о том, где было бы уместнее всего провести переговоры с главой КНДР. Ранее в Белом доме сообщили, что историческая встреча может состояться в течение ближайших трех, максимум — четырех недель.
По мнению Трампа, ее можно было бы организовать в погранпункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове — то есть как раз там, где недавно состоялось знаковая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и его северокорейского коллеги, которую все наблюдатели признали на редкость успешной.
"Рассматриваются различные страны, но разве не будет самым подходящим, знаковым и надежным местом Дом мира на границе Северной и Южной Корей?" — написал республиканец. При этом он поспешил уточнить, что «просто спрашивает» — официально решение пока не объявлено.
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