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Ким Чен Ын назвал место встречи с Трампом
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Ким Чен Ын назвал место встречи с Трампом 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: EPA
Ким Чен Ын согласился встретиться с Дональдом Трампом на границе КНДР и Южной Кореи. Об этом сообщает телеканал CNN.
Провести саммит именно там лидера Корейской Народно-Демократической Республики убедил президент Кореи Южной Мун Чжэ Ин, с которым в этом же месте он встречался 27 апреля. Сам президент США ранее также заявлял, что Дом свободы — хорошее место для встречи, напоминает телеканал "Россия 24".
Как уточняется, Ким Чен Ын выбрал Пханмунджом, так как там уже есть оборудование, необходимое для проведения встречи. Ожидается, что встреча пройдет в конце мая. При этом некоторые мероприятия могут состояться на северокорейской стороне границы, передает ТАСС.
По данным источника, президент Кореи Южной также может принять участие в саммите.
27 апреля текущего года в Пханмунджоме состоялась встреча главы КНДР с Мун Чжэ Ином. С 1953 года Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который посетил Южную Корею.
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