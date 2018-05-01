Ещё
Трамп: журналисты сами не верят в свои фейковые новости
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп: журналисты сами не верят в свои фейковые новости 

Газета.Ru 1 час назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что в последнее время журналисты выпускают очень большое количество недостоверных новостей. Об этом он написал в своем твиттере.
"Фэйк Ньюз (СМИ, которые, по мнению Трампа, выпускают недостоверные новости. — "Газета.Ru") сошли с ума и выпускают материалы с использованием только анонимных источников (которые не существуют). Они полностью выбиты из колеи и огромный успех администрации [президента] в том, что мы заставили их делать и говорить вещи, в которые даже они сами не верят. По-настоящему плохие люди!", — написал Трамп.
В другом твите он позитивно оценил работу Белого дома, несмотря на «фальшивую охоту на ведьм».
Вероятно, этими сообщениями Трамп отреагировал на сообщения о решении личного врача Ронни Джексона уйти в отставку, несмотря на предложенный ему пост министра по делам ветеранов. Это решение могло быть принято из-за медийного скандала.
Газета.Ru: последние новости
В Польше напали на восстанавливающих памятники украинцев Суд отложил рассмотрение иска порноактрисы против Трампа Выборы премьер-министра Армении состоятся 1 мая
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван главный враг США33
Ученые рассказали о перевороте магнитных полюсов Земли7
Поляки напали на восстанавливающих кладбище украинцев184
Военные США используют на учениях вертолеты РФ17
В московском метро объявился насильник66
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение