Трамп: журналисты сами не верят в свои фейковые новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в последнее время журналисты выпускают очень большое количество недостоверных новостей. Об этом он написал в своем твиттере. "Фэйк Ньюз (СМИ, которые, по мнению Трампа, выпускают недостоверные новости. — "Газета.Ru" ) сошли с ума и выпускают материалы с использованием только анонимных источников (которые не существуют). Они полностью выбиты из колеи и огромный успех администрации [президента] в том, что мы заставили их делать и говорить вещи, в которые даже они сами не верят. По-настоящему плохие люди!", — написал Трамп. В другом твите он позитивно оценил работу Белого дома, несмотря на «фальшивую охоту на ведьм». Вероятно, этими сообщениями Трамп отреагировал на сообщения о решении личного врача Ронни Джексона уйти в отставку, несмотря на предложенный ему пост министра по делам ветеранов. Это решение могло быть принято из-за медийного скандала.