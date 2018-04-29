Япония и США назвали межкорейский саммит «шагом к миру и стабильности»

"Мы едины во мнении, что встреча (лидеров Южной Кореи и КНДР — ред.) является положительным движением на пути всестороннего разрешения различных проблем вокруг КНДР, в том числе денуклеаризации, и расценивается как исторический шаг к миру и стабильности в северо-восточной Азии", — заявил Абэ в ходе пресс-конференции по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом

Премьер Японии подчеркнул, что Токио и Вашингтон считают важным, чтобы КНДР предприняла конкретные шаги в будущем, и намерены «пристально следить за тенденциями в действиях» Пхеньяна.

"Мы намерены продолжить тесное взаимодействие с США и Южной Кореей с целью успешного проведения саммита между лидерами США и КНДР. Кроме этого мы намерены приложить усилия для урегулирования неразрешенных вопросов вокруг КНДР при сотрудничестве с Китаем Россией и международным сообществом", — добавил Абэ.