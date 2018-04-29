Ещё
Северная Корея переведет время на сеульское
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: КНДР переведет часы на полчаса вперед, чтобы установить одно время с Южной Кореей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: © AP Photo/Wong Maye-E
КНДР собирается перевести часы в стране на 30 минут вперед, чтобы установить одинаковое время с Южной Кореей. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.
О конкретных сроках перевода часов на данный момент не сообщается.
ТАСС: последние новости
Guardian: заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний вызывает осторожный оптимизм Reuters: разведка США считает, что ядерный полигон КНДР все еще можно эксплуатировать Ким Чен Ын пообещал больше не будить Мун Чжэ Ина ракетными запусками
Комментарии1  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии прозвучало новое обвинение в адрес РФ198
Солистка группы Serebro: «На борту был ад»48
Ким Чен Ын назвал условия отказа от ядерного оружия
Сели все: гаишников покарали за прокурора459
«Дивизия СС „Галичина“ была лучше Красной армии»272
Видео
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение