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Северная Корея переведет время на сеульское
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СМИ: КНДР переведет часы на полчаса вперед, чтобы установить одно время с Южной Кореей
ТАСС
2 часа назад
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Фото: © AP Photo/Wong Maye-E
КНДР
собирается перевести часы в стране на 30 минут вперед, чтобы установить одинаковое время с Южной Кореей. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.
О конкретных сроках перевода часов на данный момент не сообщается.
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