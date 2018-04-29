Северная Корея переведет время на сеульское

СМИ: КНДР переведет часы на полчаса вперед, чтобы установить одно время с Южной Кореей

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КНДР собирается перевести часы в стране на 30 минут вперед, чтобы установить одинаковое время с Южной Кореей. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo. О конкретных сроках перевода часов на данный момент не сообщается.