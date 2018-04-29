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Ким Чен Ын заявил о намерении закрыт ядерный полигон Пхунгери в мае
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Ким Чен Ын заявил о намерении закрыт ядерный полигон Пхунгери в мае 

РИА Новости 15 минут назад
РИА НОВОСТИ. ЛИДЕР КНДР ЗАЯВИЛ НА МЕЖКОРЕЙСКОМ САММИТЕ О НАМЕРЕНИИ ЗАКРЫТЬ ЯДЕРНЫЙ ПОЛИГОН ПХУНГЕРИ В МАЕ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ЮЖНОЙ КОРЕИ
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