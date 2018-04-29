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Сторонники Трампа кричали «Нобель!» во время выступления президента
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Сторонники Трампа кричали «Нобель!» во время выступления президента 

News.ru 1 час назад
Речь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в штате Мичиган перед многочисленными его сторонниками была прервана криками «Нобель!» Таким образом собравшиеся выражали желание, чтобы их кумиру была присуждена Нобелевская премия за разрешение кризиса вокруг северокорейской ядерной программы, сообщает ТАСС.
Президент США, что не знает достоверно, чем именно закончится его встреча с северокорейским лидером.
«Скажу вам одно: мы не играем в игры. Помните? Еще три-четыре месяца назад все было скверно», — сказал он. После этой фразы толпа принялась скандировать: «Нобель!»
Президент улыбнулся, ответив, что ему «очень приятно», и поблагодарил собравшихся.
О том, что Трампу стоит вручить Нобелевскую премию, заявил сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм в эфире телеканала Fox News. По словам сенатора, Трампу следует присудить премию, если КНДР прекратит свою ядерную программу, а ситуация на Корейском полуострове будет урегулирована.
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