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Дутерте назвал Ким Чен Ына своим кумиром
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Дутерте назвал Ким Чен Ына своим кумиром 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является его кумиром. Об этом сообщает ABS-CBN News.
"Он мой кумир. Его всегда изображали плохим парнем, но, совершив один грандиозный поступок, он стал для всех героем", — сказал Дутерте.
По его словам, при встрече с Ким Чен Ыном, он его обязательно поздравит с успешным завершением межкорейского саммита.
Ранее СМИ сообщили, что лидеры Северной и Южной Кореи договорились положить конец Корейской войне в этом году.
Также стало известно, что Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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