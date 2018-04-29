«Марс ждет нас»

«Мы являемся наследниками тех великих американцев, которые… отправили человека на Луну. Да, кстати, простите меня, но не обратили ли вы внимание на то, как обстоят дела с нашей космической программой? Немного иначе», — сказал он.

Трамп также отметил, что США не против того, чтобы «разные богатые парни» запускали ракеты с мыса Канаверал при условии, что они заплатят за аренду космодрома.

«Мы оживили нашу космическую программу на такой уровень за очень короткий срок, никто не верил в то, что это возможно. NASA возродилась, Марс ждёт нас! И вы это знаете», — заключил американский лидер.