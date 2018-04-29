Ещё
Трамп пообещал обсудить с Ким Чен Ыном похищения японцев спецслужбами КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп пообещал обсудить с Ким Чен Ыном похищения японцев спецслужбами КНДР 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Президент США Дональд Трамп в субботу обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоявшийся в пятницу саммит в Пханмунджоме, а также обговорил с ними детали предстоящих американо-северокорейских переговоров, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления пресс-службы Белого дома.
Как отметили в администрации Соединенных Штатов, в ходе телефонной беседы Трампа и Абэ особое внимание было уделено вопросу похищений японских граждан спецслужбами КНДР. Лидер США пообещал призвать Ким Чен Ына немедленно прекратить эту практику.
В Токио считают, что с 1970-х годов спецслужбы КНДР похитили как минимум 17 граждан Японии. Помимо них, по мнению полиции, могли быть похищенными еще 860 человек. В 2014 году правоохранители
взяли ДНК  у родственников 614 этих людей, чтобы при получении материалов из КНДР о похищенных японцах быть готовыми.
Напомним, в 2002 году Пхеньян признал факт похищения 13 японских граждан и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам были направлены останки, в подлинности которых возникли сомнения. Токио неоднократно требовал от Пхеньяна окончательного решения данного вопроса, однако власти КНДР настаивали на том, что проблема исчерпана.
В мае 2014 года Пхеньян пообещал начать новое расследование дела о японских гражданах, похищенных северокорейскими спецслужбами. В связи с этим японская сторона даже пообещала отменить ряд санкций, введенные в отношении Северной Кореи после ядерных испытаний и запусков баллистических ракет на севере страны в июле 2006 года, если там действительно начнут предпринимать усилия по расследованию. Дело, впрочем, так и не сдвинулось с мертвой точки.
Как отмечает ТАСС, в телефонной беседе с южнокорейским лидером Мун Чже Ином поблагодарил его за помощь в подготовке встречи с Ким Чен Ыном, а также обещал оставаться в тесном контакте в течение ближайших недель. В заявлении Белого дома также говорится, что лидеры сошлись во мнении относительно того, что «беспрецедентное давление, оказанное США, Республикой Кореей и международным сообществом» на Пхеньян привело к тому, что лидер КНДР выразил желание провести переговоры.
Трамп и Мун Чже Ин выразили мнение, что «мирное и светлое будущее для Северной Кореи может наступить только после полной, достоверной и необратимой денуклеаризации» Корейского полуострова.
Ранее на этой неделе президент США заявил, что он встретится с главой КНДР в ближайшие три-четыре недели, а в качестве предполагаемого места для переговоров рассматриваются два варианта. Некоторые СМИ предполагали, что речь может идти о некой нейтральной европейской стране, например, Швейцарии и Швеции. В то же время южнокорейский телеканал YTN утверждает, что встреча может состояться в  российских городах
Владивостоке или Хабаровске.
Newsru.com: последние новости
В Йемене ликвидирован один из полевых командиров "Исламского государства"* В южнокорейские рестораны выстроились очереди желающих отведать лапши из КНДР, разрекламированной на саммите Ким Чен Ыном Генсек ООН назвал главную опасность вновь развязавшейся холодной войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия жестко ответила Литве26
Сели все: гаишников покарали за прокурора301
РФ рассказала о войне стран Запада против ОЗХО
США поставили Европе ультиматум
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением93
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение