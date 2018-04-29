Трамп пообещал обсудить с Ким Чен Ыном похищения японцев спецслужбами КНДР

Как отметили в администрации Соединенных Штатов, в ходе телефонной беседы Трампа и Абэ особое внимание было уделено вопросу похищений японских граждан спецслужбами КНДР. Лидер США пообещал призвать Ким Чен Ына немедленно прекратить эту практику.

В Токио считают, что с 1970-х годов спецслужбы КНДР похитили как минимум 17 граждан Японии. Помимо них, по мнению полиции, могли быть похищенными еще 860 человек. В 2014 году правоохранители

взяли ДНК у родственников 614 этих людей, чтобы при получении материалов из КНДР о похищенных японцах быть готовыми.

Напомним, в 2002 году Пхеньян признал факт похищения 13 японских граждан и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам были направлены останки, в подлинности которых возникли сомнения. Токио неоднократно требовал от Пхеньяна окончательного решения данного вопроса, однако власти КНДР настаивали на том, что проблема исчерпана.

В мае 2014 года Пхеньян пообещал начать новое расследование дела о японских гражданах, похищенных северокорейскими спецслужбами. В связи с этим японская сторона даже пообещала отменить ряд санкций, введенные в отношении Северной Кореи после ядерных испытаний и запусков баллистических ракет на севере страны в июле 2006 года, если там действительно начнут предпринимать усилия по расследованию. Дело, впрочем, так и не сдвинулось с мертвой точки.

Как отмечает ТАСС, в телефонной беседе с южнокорейским лидером Мун Чже Ином поблагодарил его за помощь в подготовке встречи с Ким Чен Ыном, а также обещал оставаться в тесном контакте в течение ближайших недель. В заявлении Белого дома также говорится, что лидеры сошлись во мнении относительно того, что «беспрецедентное давление, оказанное США, Республикой Кореей и международным сообществом» на Пхеньян привело к тому, что лидер КНДР выразил желание провести переговоры.

Трамп и Мун Чже Ин выразили мнение, что «мирное и светлое будущее для Северной Кореи может наступить только после полной, достоверной и необратимой денуклеаризации» Корейского полуострова.