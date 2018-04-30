Ещё
Сотни мигрантов осадили границу США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотни мигрантов осадили границу США 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: Twitter
С другой стороны границы собрались десятки американских политических активистов. Они симпатизируют мексиканцам и выступают против иммиграционной политики Трампа.
На границе между Мексикой и Соединенными Штатами Америки собрались сотни потенциальных мигрантов. Об этом сообщает телеканал CBS.
«Участники каравана мигрантов собираются на границе с США и Мексикой. Ожидается, что они намерены искать убежища в США», — говорится в сообщении.
ТК «Звезда»: последние новости
Армения на перепутье: по какому пути пойдет страна после отставки Саргсяна Дональд Трамп проиграл битву с собственным зонтом СМИ: Евросоюз урежет финансирование Польше и Венгрии
Комментарии4  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С Россией надо общаться с позиции силы»470
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии385
Миллионеры бегут за границу981
Европе посоветовали учиться у России17
Лидер протестов в Армении призвал прекратить митинги53
Видео
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии
Армия Ближний Восток
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире Кавказ
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение