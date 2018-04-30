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Сотни мигрантов осадили границу с США
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Сотни мигрантов осадили границу с США 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: Twitter
С другой стороны границы собрались десятки американских политических активистов. Они симпатизируют мексиканцам и выступают против иммиграционной политики Трампа.
На границе между Мексикой и Соединенными Штатами Америки собрались сотни потенциальных мигрантов. Об этом сообщает телеканал CBS.
«Участники каравана мигрантов собираются на границе с США и Мексикой. Ожидается, что они намерены искать убежища в США», — говорится в сообщении.
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