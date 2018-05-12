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США боятся кибератак из Ирана
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США боятся кибератак из Ирана после выхода из ядерной сделки 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
В СМИ появилась информация, что иранские хакеры направляли письма с вредоносным ПО американским дипломатам и сотрудникам телекоммуникационных компаний, пытаясь взломать их компьютерные системы.
Американские эксперты по кибербезопасности опасаются, что решение США выйти из ядерной сделки с Ираном может привести к росту кибератак из этой страны. Об этом пишет The New York Times.
По данным издания, через сутки после заявления президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по иранской ядерной программе компания CrowdStrike, занимающаяся борьбой с киберугрозами, заявила о «значительном сдвиге» в киберактивности хакеров из Ирана.
Якобы иранские хакеры направляли письма с вредоносным ПО американским дипломатам и сотрудникам телекоммуникационных компаний, пытаясь взломать их компьютерные системы.
По словам аналитика американского Центра стратегических и международных исследований Джеймса Льюиса, теперь Ирану нечего терять, и он начнет совершать хакерские атаки.
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