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Почему Европа согласится пересмотреть сделку с Ираном
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Эксперт рассказал, почему Европа согласится пересмотреть сделку с Ираном 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: аккаунт министерства обороны Ирана в сети Facebook
Европейские лидеры скорее всего согласятся сократить торговое сотрудничество с Тегераном и пересмотреть ядерную сделку с Ираном, чтобы не допустить введения санкций в отношении европейских компаний, заявил РИА Новости бывший кадровый дипломат и советник руководства республиканской партии в американском сенате Джим Джатрас.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что США выходят из ядерных договоренностей с Ираном и вводят санкции. Остальные участники сделки — Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия — выступили против и заявили, что будут по-прежнему ее придерживаться.
"Предположим, что европейцы все же встали на защиту себя. Они могли бы сказать Вашингтону, что солидарны с Россией и Китаем и останутся в сделке. Любые американские санкции против европейских компаний будут встречены контрсанкциями. Вопрос в том, осмелятся ли европейцы это сделать", — заявил Джатрас.
По мнению эксперта, Европа, скорее всего, прогнется под давлением администрации Трампа, которая сейчас угрожает санкциями также и Лондону, Парижу, Берлину и Брюсселю.
" (В Вашингтоне) надеются, что они будут так напуганы, что сдадутся и решат, что готовы согласиться на американские требования пересмотреть Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с целью получить США назад", — заключил Джатрас.
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