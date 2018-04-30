Опрос показал отношение американцев к ядерной сделке с Ираном

Большинство американцев выступают против выхода США из ядерной сделки с Ираном , показал опрос компании Morning Consult и газеты Politico.

Согласно исследованию, 56% опрошенных высказались за то, чтобы США остались в соглашении. Лишь 26% респондентов заявили, что не поддерживают сделку.

Опрос проводился 26 апреля, в нем приняли участие почти две тысячи человек.

Франция, Иран и "шестерка" международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза