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Опрос показал отношение американцев к ядерной сделке с Ираном
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Опрос показал отношение американцев к ядерной сделке с Ираном 

РИА Новости 30 апреля 2018
Фото: © AFP 2018 / Atta Kenare
Большинство американцев выступают против выхода США из ядерной сделки с Ираном, показал опрос компании Morning Consult и газеты Politico.
Согласно исследованию, 56% опрошенных высказались за то, чтобы США остались в соглашении. Лишь 26% респондентов заявили, что не поддерживают сделку.
Опрос проводился 26 апреля, в нем приняли участие почти две тысячи человек.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.
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