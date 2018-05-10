Gочему Европа согласится пересмотреть сделку с Ираном

Эксперт рассказал, почему Европа согласится пересмотреть сделку с Ираном

Европейские лидеры скорее всего согласятся сократить торговое сотрудничество с Тегераном и пересмотреть ядерную сделку с Ираном, чтобы не допустить введения санкций в отношении европейских компаний, заявил РИА Новости бывший кадровый дипломат и советник руководства республиканской партии в американском сенате Джим Джатрас.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что США выходят из ядерных договоренностей с Ираном и вводят санкции. Остальные участники сделки — Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия — выступили против и заявили, что будут по-прежнему ее придерживаться.

"Предположим, что европейцы все же встали на защиту себя. Они могли бы сказать Вашингтону, что солидарны с Россией и Китаем и останутся в сделке. Любые американские санкции против европейских компаний будут встречены контрсанкциями. Вопрос в том, осмелятся ли европейцы это сделать", — заявил Джатрас.

По мнению эксперта, Европа, скорее всего, прогнется под давлением администрации Трампа, которая сейчас угрожает санкциями также и Лондону, Парижу, Берлину и Брюсселю.