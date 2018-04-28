Тбилиси пояснил слова Лукашенко о корнях премьера Грузии

Тбилиси пояснило слова Лукашенко о корнях премьера Грузии

Накануне Лукашенко, выступая в парламенте, вспомнил свой визит в Грузию в марте этого года.

«Премьер (Грузии Гергий Квирикашвили), как у нас Кобяков, но у нас он 100% русский, а там 75% русский человек. Мы с ним за столом сидели, вино их грузинское пробовали. Человек раскрепостился и мне начинает чуть ли не со слезами на глазах рассказывать о своем отношении к России», — заявил Лукашенко.

Пресс-служба Квирикашвили выпустила пояснение, в котором говорится, что во время встречи премьер-министра Грузии с президентом Белоруссии обсуждались в том числе и отношения Грузии с РФ.

Квирикашвили тогда заявил, что противостояния на уровне двух народов нет, что Грузию ежегодно посещают 1,5 млн туристов из России, и конфликтов на этнической почве не бывает. Премьер сказал, что его бабушка была русской, а в Грузии по сей день немало смешанных семей.

При этом, как отметили в пресс-службе, Квирикашвили подчеркнул, что в отношениях с Россией для Грузии есть две «красные линии»: суверенитет и территориальная целостность, и в этих отношениях Москва не предпринимает шагов к нормализации отношений.