В Могилеве срочно переименовали акцию «Бессмертный полк»

В белорусском Могилеве срочно переименовали акцию «Бессмертный полк»

В пятницу Могилевский горисполком объявил о проведении в городе 9 мая акции «Бессмертный полк», однако уже на следующий день власти решили срочно переименовать мероприятие.

Могилевский горисполком объявил о проведении в День Победы в городе акции «Бессмертный полк». Предприятиям, организациям и гражданам предлагалось в память о фронтовиках изготовить транспаранты с их фотографиями и пройти колонной во время парада 9 мая. Соответствующую новость опубликовали государственные порталы, причем некоторые использовали название «Бессмертный полк», другие — «Полк памяти», сообщает mspring.

В субботу с почтового адреса городского отдела идеологии пришло уведомление, в котором главный идеолог Могилева Алла Галушко попросила срочно сменить название акции на « Беларусь помнит». Местные газеты поменяли название «Бессмертного полка» в своих статьях, что подтверждается скриншотами, опубликованными на портале.

«Бессмертный полк» — международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны.