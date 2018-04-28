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В Могилеве срочно переименовали акцию «Бессмертный полк»
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В белорусском Могилеве срочно переименовали акцию «Бессмертный полк» 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: РИА Новости
В пятницу Могилевский горисполком объявил о проведении в городе 9 мая акции «Бессмертный полк», однако уже на следующий день власти решили срочно переименовать мероприятие.
Могилевский горисполком объявил о проведении в День Победы в городе акции «Бессмертный полк». Предприятиям, организациям и гражданам предлагалось в память о фронтовиках изготовить транспаранты с их фотографиями и пройти колонной во время парада 9 мая. Соответствующую новость опубликовали государственные порталы, причем некоторые использовали название «Бессмертный полк», другие — «Полк памяти», сообщает mspring.
В субботу с почтового адреса городского отдела идеологии пришло уведомление, в котором главный идеолог Могилева Алла Галушко попросила срочно сменить название акции на «Беларусь помнит». Местные газеты поменяли название «Бессмертного полка» в своих статьях, что подтверждается скриншотами, опубликованными на портале.
«Бессмертный полк» — международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны.
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