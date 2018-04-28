Депутаты Госдумы встретились с врио премьер-министра Армении

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы встретились с Кареном Карапетяном и ещё несколькими политиками. Суть наших разговоров сводилась к тому, что мы должны понимать реальную обстановку. Поэтому мы слушали их, задавали им вопросы», — отметил Калашников.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы встретились со спикером парламента Армении.