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Депутаты Госдумы встретились с врио премьер-министра Армении
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Депутаты Госдумы встретились с врио премьер-министра Армении 

RT на русском 1 час назад
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что находящиеся с визитом в Армении депутаты Госдумы встретились c врио премьера республики Кареном Карапетяном и рядом политиков.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы встретились с Кареном Карапетяном и ещё несколькими политиками. Суть наших разговоров сводилась к тому, что мы должны понимать реальную обстановку. Поэтому мы слушали их, задавали им вопросы», — отметил Калашников.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы встретились со спикером парламента Армении.
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