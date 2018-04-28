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Могерини примет участие в заседании «квартета» по Ливии
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Могерини примет участие в заседании «квартета» по Ливии в Каире 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини примет участие во встрече "квартета" по Ливии, которая пройдет в Каире в понедельник, 30 апреля, говорится в заявлении пресс-службы.
Ливийский "квартет" объединяет Лигу арабских государств (ЛАГ), ООН, Африканский союз (АФ) и ЕС. Целью этого формата является поддержка посредничества ООН и усилий региональных игроков по политическому урегулированию в Ливии. Первое заседание "квартета" состоялось в Каире 18 марта 2017 года. Еще одна встреча прошла в Брюсселе 23 мая 2017 года.
"В понедельник ливийский "квартет" обсудит прогресс посреднических усилий ООН, которые предпринимает спецпосланник генсека ООН по Ливии Хассан Саламе, а также проанализирует способы поддержки данных усилий этими ключевыми региональными объединениями", — говорится в заявлении.
После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.
Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.
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