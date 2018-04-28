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Националисты рассказали, когда Киев начнет войну с РФ
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Украинские националисты рассказали, когда Киев начнет войну с Москвой 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Лидер националистической организации "Братство"* Дмитрий Корчинский рассказал, при каком условии Украина может начать военный конфликт с Россией.
Как заявил радикал в эфире канала Ukrlife.tv, сейчас Киев следует стратегии выжидания.
"В случае кризиса в Москве такое наступление станет возможным", — заметил Корчинский, добавив, что в таком случае начнется "масштабная война с Россией".
При этом, по мнению националиста, Украина будет стремиться отвоевать как можно больше территорий.
"Таким кризисом можно будет воспользоваться и освободить Донбасс, Крым, Кубань и все, что мы захотим, все, на что у нас хватит сил", — подчеркнул Корчинский.
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Дмитрий Корчинский известен своими русофобскими взглядами. Так, радикал призывал киевские власти ухудшать ситуацию в Крыму, а российских артистов называл "животными".
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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