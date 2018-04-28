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В Британии нашли загадочного зверя с клыками и шипами
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В Британии на берегу реки нашли загадочного зверя с клыками и шипами 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Twitter
В Ливерпуле на берегу реки Мерси обнаружили причудливое существо с клыками и черными шипами, напоминающее, как отметили эксперты, одновременно дельфина, морскую свинью и просто большую рыбу.
Впрочем, нашлись и те, кто увидел в погибшем звере "доисторическое речное чудовище". Дать точный ответ специалисты не смогли, так как, судя по всему, мертвое существо пролежало на берегу несколько дней.
— Мы подошли к животному, чтобы помочь ему вернуться в воду. Однако оно было мертво. И что особенно любопытно, выглядело оно так, как будто у него были глаза. Крайне странно, — поделился впечатлениями местный житель 28-летний Шон Холл.
Ученые также были заинтригованы находкой и сейчас проводят свое "расследование", пишет Mirror.
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