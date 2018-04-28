В Британии нашли загадочного зверя с клыками и шипами

В Британии на берегу реки нашли загадочного зверя с клыками и шипами

Fanged 'pre-historic monster' covered in black spikes washes up on banks of river leaving experts baffled https://t.co/Ie3Og2mSaM pic.twitter.com/oU6B7Xf8MG— Daily Mirror (@DailyMirror) 27 апреля 2018 г. Ливерпуле на берегу реки Мерси обнаружили причудливое существо с клыками и черными шипами, напоминающее, как отметили эксперты, одновременно дельфина, морскую свинью и просто большую рыбу.

Впрочем, нашлись и те, кто увидел в погибшем звере "доисторическое речное чудовище". Дать точный ответ специалисты не смогли, так как, судя по всему, мертвое существо пролежало на берегу несколько дней.

— Мы подошли к животному, чтобы помочь ему вернуться в воду. Однако оно было мертво. И что особенно любопытно, выглядело оно так, как будто у него были глаза. Крайне странно, — поделился впечатлениями местный житель 28-летний Шон Холл.

Ученые также были заинтригованы находкой и сейчас проводят свое "расследование", пишет Mirror.