Обещание мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова, о чем было заявлено в Пханмунджомской декларации, которую накануне
подписали
лидеры двух Корей, — это одно, но достижение заявленного будет куда сложнее. Для реального разрешения многолетнего конфликта на полуострове и снятие северокорейской ядерной угрозы, потребуется активное участие США, Китая и других стран, считают аналитики
Обе Кореи в своей декларации выразили готовности активно подключать к разрешению взаимных противоречий Вашингтон и Пекин, проводя четырехсторонние встречи. Переговоры с участием ведущих американских и китайских политиков активно уже ведутся все последние месяцы. Лидер КНДР Ким Чен Ын, который еще в начале года традиционно
грозил
ударить по США ядерным оружием, после Олимпиады в Пхенчхане к изумлению многих последовательно подает сигналы о желании урегулировать затянувшийся конфликт. Кто-то считает это следствием
жестких угроз
Трампа, кто-то — хитростью и манипуляцией северокорейского лидера, но пока все идет к тому, что еще недавно «невероятная встреча» президента США и главы КНДР может состояться в ближайшие недели
В минувшие недели уже произошли важные предварительные встречи: Ким Чен Ын провел личные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с новым госсекретарем США Майком Помпео, не раз уже подтвердив свою готовность начать процесс денуклеаризации.
Как напоминает CNN, участие КНР и США в урегулировании корейского конфликта крайне важно, потому что в 1950 году, когда на Корейском полуострове началась трехлетняя война, по сути, главными воюющими сторонами в ней были коммунистический Пекин и Вашингтон.