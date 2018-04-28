Эксперты считают, что урегулировать затяжной конфликт двух Корей должны США и Китай — с них все началось

Обещание мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова, о чем было заявлено в Пханмунджомской декларации, которую накануне

подписали

лидеры двух Корей, — это одно, но достижение заявленного будет куда сложнее. Для реального разрешения многолетнего конфликта на полуострове и снятие северокорейской ядерной угрозы, потребуется активное участие США Китая и других стран, считают аналитики

Обе Кореи в своей декларации выразили готовности активно подключать к разрешению взаимных противоречий Вашингтон и Пекин, проводя четырехсторонние встречи. Переговоры с участием ведущих американских и китайских политиков активно уже ведутся все последние месяцы. Лидер КНДР Ким Чен Ын , который еще в начале года традиционно

грозил

ударить по США ядерным оружием, после Олимпиады в Пхенчхане к изумлению многих последовательно подает сигналы о желании урегулировать затянувшийся конфликт. Кто-то считает это следствием

жестких угроз

Трампа, кто-то — хитростью и манипуляцией северокорейского лидера, но пока все идет к тому, что еще недавно «невероятная встреча» президента США и главы КНДР может состояться в ближайшие недели

В минувшие недели уже произошли важные предварительные встречи: Ким Чен Ын провел личные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином , а также с новым госсекретарем США Майком Помпео, не раз уже подтвердив свою готовность начать процесс денуклеаризации.