Ещё
Эксперты считают, что урегулировать затяжной конфликт двух Корей должны США и Китай — с них все началось
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты считают, что урегулировать затяжной конфликт двух Корей должны США и Китай — с них все началось 

Newsru.com 44 минуты назад
Фото: Newsru.com
Обещание мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова, о чем было заявлено в Пханмунджомской декларации, которую накануне
подписали
лидеры двух Корей, — это одно, но достижение заявленного будет куда сложнее. Для реального разрешения многолетнего конфликта на полуострове и снятие северокорейской ядерной угрозы, потребуется активное участие США, Китая и других стран, считают аналитики
Обе Кореи в своей декларации выразили готовности активно подключать к разрешению взаимных противоречий Вашингтон и Пекин, проводя четырехсторонние встречи. Переговоры с участием ведущих американских и китайских политиков активно уже ведутся все последние месяцы. Лидер КНДР Ким Чен Ын, который еще в начале года традиционно
грозил
ударить по США ядерным оружием, после Олимпиады в Пхенчхане к изумлению многих последовательно подает сигналы о желании урегулировать затянувшийся конфликт. Кто-то считает это следствием
жестких угроз
Трампа, кто-то — хитростью и манипуляцией северокорейского лидера, но пока все идет к тому, что еще недавно «невероятная встреча» президента США и главы КНДР может состояться в  ближайшие недели
В минувшие недели уже произошли важные предварительные встречи: Ким Чен Ын провел личные переговоры с председателем КНР  Си Цзиньпином, а также с новым госсекретарем США  Майком Помпео, не раз уже подтвердив свою готовность начать процесс денуклеаризации.
Как напоминает CNN, участие КНР и США в урегулировании корейского конфликта крайне важно, потому что в 1950 году, когда на Корейском полуострове началась трехлетняя война, по сути, главными воюющими сторонами в ней были коммунистический Пекин и Вашингтон.
Newsru.com: последние новости
В южнокорейские рестораны выстроились очереди желающих отведать лапши из КНДР, разрекламированной на саммите Ким Чен Ыном Bloomberg сообщило о лжи Трампа насчет ночи в Москве, попавшей в скандальное досье Генсек ООН назвал главную опасность вновь развязавшейся холодной войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев высказался об уходе на отдых183
Лавров сделал заявление года71
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте90
США предъявили России новое обвинение29
«Он не должен был сесть»19
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
В России анонсирована новая пенсионная реформа
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение