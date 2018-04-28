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Сеул выразил протест Пекину
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Сеул выразил протест Пекину из-за входа военного самолета в зону ПВО страны 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: AFP 2018 / Stringer
Минобороны Южной Кореи вызвало военного атташе КНР в стране и выразило решительный протест в связи с вторжением китайского военного самолета в опознавательную зону ПВО Республики Корея, передает агентство Ренхап.
Согласно заявлению южнокорейского ведомства, Сеул потребовал принять меры для того, чтобы подобные инциденты не повторялись.
Ранее минобороны Республики Корея сообщило в Facebook, что китайский военный самолет вошел в опознавательную зону ПВО страны в субботу примерно в 10.44 по местному времени (4.44 мск). Самолет перемещался вдоль побережья в районе городов Пхохан и Каннын до 14.33 (8.33 мск).
Южнокорейские военные в срочном порядке подняли в воздух истребитель ВВС и осуществили сопровождение и наблюдение. Также они передавали китайскому самолету сообщения с требованием "прекратить вызывающие напряженность действия, которые могут вызвать случайное столкновение, и прекратить дальнейшие опасные полеты".
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