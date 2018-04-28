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Сайт премьера Армении атаковали хакеры
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Хакеры атаковали сайт и.о. премьера Армении 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
фициальный сайт и.о. премьер-министра Армении подвергся хакерской атаке. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе кабмина республики.
"Доменный адрес primeminister.am был атакован со стороны хакеров. С указанного доменного адреса через фейковые электронные адреса могут поступать письма, содержащие вирус. Призываем не открывать или удалять их. Проблемой занимаются специалисты, но надо не терять бдительность", — говорится в заявлении пресс-службы правительства Армении.
23 апреля Серж Саргсян ушел в отставку с поста премьер-министра Армении под давлением оппозиции. Выборы нового главы кабинета министров назначены на 1 мая. Они будут проведены открытым голосованием в парламенте.
Оппозиция требует избрать главой правительства своего лидера Николу Пашиняна. Правящая Республиканская партия Армении согласна на досрочные парламентские выборы, но считает антиконституционным требование оппозиции избрать ее лидера премьером.
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