Сайт премьера Армении атаковали хакеры

фициальный сайт и.о. премьер-министра Армении подвергся хакерской атаке. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе кабмина республики.
"Доменный адрес primeminister.am был атакован со стороны хакеров. С указанного доменного адреса через фейковые электронные адреса могут поступать письма, содержащие вирус. Призываем не открывать или удалять их. Проблемой занимаются специалисты, но надо не терять бдительность", — говорится в заявлении пресс-службы правительства Армении.
23 апреля Серж Саргсян ушел в отставку с поста премьер-министра Армении под давлением оппозиции. Выборы нового главы кабинета министров назначены на 1 мая. Они будут проведены открытым голосованием в парламенте.
Оппозиция требует избрать главой правительства своего лидера Николу Пашиняна. Правящая Республиканская партия Армении согласна на досрочные парламентские выборы, но считает антиконституционным требование оппозиции избрать ее лидера премьером.