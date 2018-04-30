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Трамп и Нетаньяху обсудили действия Ирана
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Трамп и Нетаньяху обсудили действия Ирана на Ближнем Востоке 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону действия Ирана на Ближнем Востоке, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Белого дома.
В настоящее время с визитом в Тель-Авиве находится новый госсекретарь США Майк Помпео.
"Лидеры обсудили угрозы и вызовы на Ближнем Востоке, в особенности проблемы, которые вызваны дестабилизирующими действиями иранского режима", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон более часа обсуждал по телефону ситуацию вокруг иранского соглашения со своим коллегой из Ирана Хасаном Роухани.
Макрон выступил с пожеланием, чтобы иранское соглашение от 2015 года было сохранено и "чтобы обсуждения по трем дополнительным темам — контроль ядерной активности после 2025 года, баллистическая программа Ирана и ключевые региональные кризисы — могли начаться".
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